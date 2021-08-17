Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке

Два туриста сорвались со склона Ключевской сопки в Камчатском крае, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

После рассвета (сейчас на Камчатке ночь), если позволят погодные условия, группа спасателей вылетит к месту происшествия, уточнили в ведомстве.

Добавим, во вторник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения и региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировали парогазовый выброс с незначительным количеством пепла из другого вулкана - Шивелуч. Высота выброса достигает 3500 метров, сам вулкан - 3283 метра, информирует краевой главк МЧС. Шлейф выброса распространился на сотню километров в сторону Камчатского залива.

Справка

Ключевская сопка - самый высокий (4750 метров) действующий вулкан Евразии.