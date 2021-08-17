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17.08.2021 22:40
Рубрика: Экономика

Омский стройотряд будет восстанавливать легендарную магистраль

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Омский штаб РСО заявил о своей готовности участвовать в строительстве БАМа, сформировав отряд из 300 человек. Опыта омичам, которые уже возводили олимпийские стадионы, космодром и другие объекты, не занимать. А работа на железной дороге в тайге для студентов профильных вузов может быть включена в производственную практику.

Эту тему руководители РСО обсудили с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который дал символический старт работам на новом отрезке Байкало-Амурской магистрали. По плану дорога, которую введут в эксплуатацию до 2024 года, существенно увеличит транспортные возможности Восточной Сибири. Шойгу заявил, что к реконструкции БАМа будут активно привлекать студенческие отряды.

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- Мы уже изучили один из участков в поселке Верхнезейск Амурской области. Посетили рабочий городок, возведенный по модульному принципу. По этой же методике в прошлом году в Омске строили военный госпиталь. Студенты также имеют опыт прокладки и ремонта железнодорожных путей. Так что работа в общем-то знакомая, - сообщил "РГ" председатель правления регионального отделения РСО Алексей Потейко. - Министр пообещал, что к концу октября будет сформирована потребность в численности стройотрядов. Омск готов отправить на БАМ уже в 2022 году от 100 до 300 человек. Наша задача - предоставить ребятам возможность пройти соответствующую подготовку. Это позволит студентам, приехавшим на магистраль, сразу включиться в работу. Важно, чтобы оплата труда была достойной.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь ДФО Амурская область СФО Омская область Омск Байкало-Амурская магистраль

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