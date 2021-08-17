Экс-губернатору Ивану Белозерцеву продлили арест на три месяца

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста в СИЗО экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. Также по ее словам, ходатайство следствия о продлении срока ареста бизнесмену Борису Шпигелю суд рассмотрит 19 августа. По мнению следователя, Белозерцев по-прежнему может скрыться от следствия и помешать расследованию, если ему будет изменена мера пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

По данным СК, в прошлом году Белозерцев получил от Шпигеля более 31 млн рублей взяток за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По делу проходят 6 фигурантов, в том числе Белозерцев и супруги Шпигель. Все они отправлены под стражу в СИЗО. 23 марта Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

Ранее Басманный суд наложил арест имущество, принадлежащее Ивану Белозерцеву и его родственникам, а также Борису и Евгении Шпигель. Речь идет об аресте денег в разной валюте - 230 млн рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов, которые были изъяты во время обысков. Также арест был наложен и на недвижимость - земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте, принадлежащих фигурантам дела.