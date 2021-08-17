Саратовский ученый оказался фигурантом дела о распределении жилья

Областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего ректора Саратовского технического госуниверситета имени Юрия Гагарина, доктора исторических наук Игоря Плеве. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий и растрату. Бывший ректор и его адвокаты считают, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Октябрьский районный суд Саратова посчитал доказанным, что в 2010-2014 годах квартиры для молодых ученых, построенные по федеральной целевой программе "Жилище", получили другие сотрудники вуза, а ответственность за это несет Игорь Плеве. Жильцы квартиры приватизировали, и суд счел, что государству нанесен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Кроме того, руководитель вуза, по мнению следствия и суда, совершил растрату, трудоустроив в архив вуза свою знакомую, которая якобы не работала, но зарплату получала. За полтора года ей выплатили 131 тысячу рублей. Бывшую сотрудницу признали виновной в пособничестве и приговорили к 240 часам обязательных работ.

Как утверждает адвокат Елена Левина, незаконных действий ректор не совершал: квартиры, в незаконном распределении которых обвинили ректора, не предназначались молодым ученым. Следствие ссылалось на постановление N 765 правительства РФ, однако оно относится не к вузам, а к научно-исследовательским учреждениям, входящим в систему РАН и Федерального агентства по науке и инновациям. Кроме того, речь в нем вообще идет о жилищных сертификатах, а не о строительстве жилья.

Ранее ни Министерство образования РФ, ни Счетная палата нарушений при распределении жилья не обнаружили

Деньги вузу перечисляли из федерального бюджета на основании других нормативных актов, в которых молодые ученые не упоминаются. Квартиры распределялись среди очередников, как полагается по закону, жилищной комиссией и профкомом, а ректор только визировал решения. Более того, ни Министерство образования РФ, ни Счетная плата нарушений при распределении жилья не обнаружили.

- Плеве обвинили, что он разрешил приватизацию квартир. Но это право граждан, установленное федеральным законом, и воспрепятствовать им ректор не мог, - подчеркивает Елена Левина.

Необоснованными представители защиты считают претензии с якобы фиктивным трудоустройством сотрудницы. Как объясняет адвокат, та действительно работала в вузе, правда, часть времени - дистанционно. Выполнила большой объем работы, разобрала архивную документацию, это подтвердил в суде и ее непосредственный начальник - заведующий архивом.

После увольнения профессора Плеве с поста ректора из вуза уволились несколько известных ученых, прекратилась работа по целым научным направлениям.

Между тем этим летом в центре скандала оказался преемник Игоря Плеве на посту ректора - бывший чиновник министерства образования области Олег Афонин. Министерство науки и высшего образования РФ лишило его звания доцента и аннулировало диплом. Ранее по факту незаконного присвоения ученого звания, благодаря которому Афонин получил возможность избраться ректором, было возбуждено уголовное дело. •