Саратовский ученый оказался фигурантом дела о распределении жилья

Новости

Роспотребнадзор проверил воздух в поселке Рудный после выброса 08:27
На борту вылетевшего из Кабула военного самолета C-17 нашли тело афганца 08:15
В Уфе задержали банду, похищавшую людей 07:54
В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США 07:53
Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонком в бухгалтерию 07:44
Эксперт оценил эффективность ревакцинации COVID-19 разными препаратами 07:10
Кардиолог назвала три способа снижения давления без лекарств 06:20
Гидрометцентр: 17 августа воздух в Москве прогреется до +32 градусов 06:10
Байден выделил 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана 05:53
Самолет вернулся в сахалинский аэропорт из-за заболевшего пассажира 05:40
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве 18 августа 05:30
В Приамурье медик внесла ложные данные о вакцинации от COVID-19 05:05
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer 04:42
Московский планетарий предупредил о летящем к Земле опасном астероиде 04:24
В аэропорту Якутска открылась взлетно-посадочная полоса 04:13
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек 03:46
На АЭС "Хамаока" в Японии произошло возгорание 03:25
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами 02:37
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана 02:06
Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2 01:40
Вильфанд: Урал и Поволжье окажутся в эпицентре аномального тепла 01:07
Путин наградил легендарного советского лыжника 00:38
На юге Франции возник новый лесной пожар 00:23
Путин наградил свыше 250 медиков 00:07
Кардиологи назвали главные плюсы употребления растительной пищи 16.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 08:05
Рубрика: Происшествия

Саратовский ученый оказался фигурантом дела о распределении жилья

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 185(8536)
Областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего ректора Саратовского технического госуниверситета имени Юрия Гагарина, доктора исторических наук Игоря Плеве. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий и растрату. Бывший ректор и его адвокаты считают, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Октябрьский районный суд Саратова посчитал доказанным, что в 2010-2014 годах квартиры для молодых ученых, построенные по федеральной целевой программе "Жилище", получили другие сотрудники вуза, а ответственность за это несет Игорь Плеве. Жильцы квартиры приватизировали, и суд счел, что государству нанесен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Экс-директору Севастопольгаза вынесли приговор за растрату

Кроме того, руководитель вуза, по мнению следствия и суда, совершил растрату, трудоустроив в архив вуза свою знакомую, которая якобы не работала, но зарплату получала. За полтора года ей выплатили 131 тысячу рублей. Бывшую сотрудницу признали виновной в пособничестве и приговорили к 240 часам обязательных работ.

Как утверждает адвокат Елена Левина, незаконных действий ректор не совершал: квартиры, в незаконном распределении которых обвинили ректора, не предназначались молодым ученым. Следствие ссылалось на постановление N 765 правительства РФ, однако оно относится не к вузам, а к научно-исследовательским учреждениям, входящим в систему РАН и Федерального агентства по науке и инновациям. Кроме того, речь в нем вообще идет о жилищных сертификатах, а не о строительстве жилья.

Ранее ни Министерство образования РФ, ни Счетная палата нарушений при распределении жилья не обнаружили

Деньги вузу перечисляли из федерального бюджета на основании других нормативных актов, в которых молодые ученые не упоминаются. Квартиры распределялись среди очередников, как полагается по закону, жилищной комиссией и профкомом, а ректор только визировал решения. Более того, ни Министерство образования РФ, ни Счетная плата нарушений при распределении жилья не обнаружили.

- Плеве обвинили, что он разрешил приватизацию квартир. Но это право граждан, установленное федеральным законом, и воспрепятствовать им ректор не мог, - подчеркивает Елена Левина.

Необоснованными представители защиты считают претензии с якобы фиктивным трудоустройством сотрудницы. Как объясняет адвокат, та действительно работала в вузе, правда, часть времени - дистанционно. Выполнила большой объем работы, разобрала архивную документацию, это подтвердил в суде и ее непосредственный начальник - заведующий архивом.

Девятнадцать судов вынесли решение в пользу инвесторов, но мэру города Артема это не указ

После увольнения профессора Плеве с поста ректора из вуза уволились несколько известных ученых, прекратилась работа по целым научным направлениям.

Между тем этим летом в центре скандала оказался преемник Игоря Плеве на посту ректора - бывший чиновник министерства образования области Олег Афонин. Министерство науки и высшего образования РФ лишило его звания доцента и аннулировало диплом. Ранее по факту незаконного присвоения ученого звания, благодаря которому Афонин получил возможность избраться ректором, было возбуждено уголовное дело. •

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США
Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer
Чехия исключила РФ из списка стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям