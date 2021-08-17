Минздрав: Выбросившая ребенка из окна роддома лечилась от депрессии

Женщина, выбросившая чужого ребенка из окна роддома в Башкирии, летом проходила лечение от депрессии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным ведомства, две женщины поступили утром 16 августа в родильное отделение клинической больницы №1 города Стерлитамака для планового проведения кесарева сечения. Операцию им сделали с разницей в два часа. После этого женщин перевели в общую постоперационную палату реанимационного отделения. Около 17.30 по местному времени детей начали приносить на кормление. Одна из пациенток внезапно встала и выбросила из окна новорожденного ребенка соседки по палате. Несмотря на реанимационные мероприятия, младенца спасти не удалось, он умер от полученных травм.

В региональном минздраве уточнили, что выбросившая чужого ребенка женщина летом 2021 года находилась на наблюдении в психоневрологическом диспансере с диагнозом "депрессия" (Депрессивный эпизод). Ее выписали в удовлетворительном состоянии с формулировкой "угрозы для окружающих не представляет".

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье "убийство малолетнего".