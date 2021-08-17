В Оренбурге жильцы сгоревших домов получат компенсации на покупку жилья

В Оренбурге жители домов в Почтовом переулке, пострадавших в ходе крупного пожара, получат деньги из областного бюджета на покупку нового жилья. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер на состоявшейся во вторник встрече с оренбуржцами. Временно людям предложено переехать в квартиры маневренного фонда.

Как уже писала "РГ", в минувшую субботу в центре Оренбурга пожар уничтожил девять строений - одно административное здание и восемь жилых домов (в двух из них постоянных жильцов не было). Общая площадь составила порядка 1000 квадратных метров.

По информации пресс-службы правительства Оренбуржья, из 93 жильцов сгоревших домов 43 на момент пожара проживали по другим адресам. В материальной помощи для приобретения одежды, обуви, бытовой техники нуждаются 13 семей, 7 из них ее уже получили. В рамках акции "Соберем ребенка в школу" всем школьникам из пострадавших в ходе пожара домов выделят учебные принадлежности.

- Мы начали работу по оценке стоимости пострадавшего имущества совместно с администрацией города. Из областного бюджета будут выделены средства, чтобы каждый из жителей получил компенсацию и мог использовать деньги для покупки жилья, - подчеркнул Паслер. - Я поставил задачу, чтобы оценку провели максимально оперативно и проинформировали людей о результатах.

Сейчас погорельцам помогают восстанавливать документы. Три человека уже получили паспорта, еще один документ будет выдан сегодня. Единовременная материальная помощь всем жильцам начнет поступать с завтрашнего дня.

Первый вице-мэр Оренбурга Сергей Салмин заверил, что ответственные структуры горадминистрации отработают с каждым пострадавшим от пожара индивидуально. Как только МЧС закончит работу на месте происшествия, будет проведена комиссионная оценка ущерба.

За каждой семьей закреплен куратор из социальных служб. Для работы с пострадавшими организован круглосуточный колл-центр, обращения принимаются по телефонам: (3532) 30-41-87, 30-41-93, 21-14-44.

Кстати

Среди зданий, пострадавших от пожара, одно являлось объектом культурного наследия. Инспекция госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области направила запросы в ГУ МЧС по региону и городское управление МВД - по установлению причины и источника пожара, а также причастных лиц.