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Рубрика: Общество

Вильфанд: Урал и Поволжье окажутся в эпицентре аномального тепла

Аномально теплая погода почти на всей территории России сохранится минимум до конца рабочей недели. На Урале и в Поволжье температура воздуха будет выше климатической нормы на 10-11 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Ранее сообщалось, что 17 августа тропическая жара вернется и в Москву. Столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса. "Это совсем не характерная погода для августа", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас идет борьба европейского циклона с антициклоном. Последний в итоге победит. "Погода будет обусловлена гребнем высокого давления: безоблачно, солнце будет активно припекать", - подчеркнул метеоролог.

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