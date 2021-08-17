Вильфанд: Урал и Поволжье окажутся в эпицентре аномального тепла

Аномально теплая погода почти на всей территории России сохранится минимум до конца рабочей недели. На Урале и в Поволжье температура воздуха будет выше климатической нормы на 10-11 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 17 августа тропическая жара вернется и в Москву. Столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса. "Это совсем не характерная погода для августа", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас идет борьба европейского циклона с антициклоном. Последний в итоге победит. "Погода будет обусловлена гребнем высокого давления: безоблачно, солнце будет активно припекать", - подчеркнул метеоролог.