В Томске научились получать водород из опилок и резины

Томские ученые разработали технологию, позволяющую получать водород из твердых отходов - древесных опилок, угольной пыли, шлама, старых покрышек.

Научные сотрудники Томского политеха на протяжении длительного времени работают над получением топлива из вторсырья. К примеру, недавно политехникам удалось получить морозостойкий мазут из старых автомобильных шин, который не теряет своих свойств при температурах до -50 °С.

Ученые намерены доказать, что отходы - это не мусор, а источник полезных для промышленности продуктов.

- Глобальная цель, которую мы преследуем в этом и в других наших исследованиях, - найти реально работающие способы, которые из никому не нужных отходов, никак не используемых в энергетике, позволят получать высокомаржинальные продукты, причем максимально экологично, - говорит руководитель проекта, заместитель директора по развитию Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин.- Мы ставим задачу не утилизации, а переработки отходов.

На базе Инженерной школы энергетики в политехе создана линейка установок для работы с разными объемами исходного продукта - от нескольких граммов до 20 кг. А базе томской ТЭЦ-3 ученые могут проводить комплекс испытаний для отработки технологии с объемом исходного продукта 4 тонны в час.

Для экспериментов исследователи используют древесные опилки, старые резиновые покрышки, отходы угольной промышленности, такие как штыб, шлаки, шлам, угольная пыль. Опыты показали, что именно из такого "мусора" получается синтез-газ с самым высоким содержанием водорода - от 20 до 40 %.

- В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии, - рассказали "РГ" Томском политехническом университете. - Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах - от 500 до 1200 градусов Цельсия в зависимости от материала.

Особенность технологии в заключается том, что из отходов получается не один полезный продукт, а сразу три. В газообразной фазе это синтетический газ, состоящий из водорода, минимального процента углекислого газа и азотных соединений. Он прекрасно горит и его можно использовать не только для извлечения водорода, но и для обогрева. В жидкой фазе из вторсырья получается жидкое углеводородное топливо, которое также пригодно для отопления. А в твердой фазе образуется углеродная крошка. Такой порошок можно использовать для производства дорожного покрытия или при дополнительной очистке в качестве фильтра.

- Если исходным материалом были сосновые опилки, после переработки мы получаем прекрасный биоуголь для приготовления пищи, - объясняет Владимир Губин.

Отмечается, что при переработке в термической установке выделяется минимальный объем СО2 - не более 5 % от общего объема синтез-газа. В будущем ученые намерены продолжить эксперименты и найти наиболее эффективный способ выделения водорода и снижения содержания углекислого газа.