"Автотор" начал выпуск городского кроссовера Genesis GV70

В Калининграде приступили к производству первого среднеразмерного SUV в модельном ряду Genesis - суббренда компании Hyundai Motor, специализирующегося на автомобилях премиум-класса.

Городской кроссовер Genesis GV70 в России будет выпускаться с тремя двигателями: двумя бензиновыми и одним дизельным в сочетании с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.

Для бензиновых моделей предлагаются турбоагрегаты семейства T-GDI: 2,5-литровый мощностью 249 л.с. и 3,5-литровый мощностью 379 л.с. Дизельный двигатель объемом 2,2 литра развивает 199 л.с.

Это первая модель бренда с поддержкой телематических сервисов Genesis Connected Services. В России палитра кузова этого кроссовера состоит из 13 вариантов окраски: четырех матовых эмалей, восьми цветов "металлик" и одного "неметаллика". Цены у российских дилеров в зависимости от комплектации варьируются от 4 150 000 до 6 150 000 рублей.

Как отметил руководитель Инжинирингового центра "Автотор" Александр Зайцев, разрешение для серийного выпуска было получено от корейского концерна после того, как проверка пилотной партии автомобилей с разными типами двигателей показала, что все требуемые показатели по качеству достигнуты.

Автомобили Genesis производятся на калининградском автозаводе с октября 2016 года. Сейчас здесь, кроме GV70, выпускают еще четыре модели премиального бренда - G70, G80, G90, GV80.