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17.08.2021 09:41
Рубрика: Происшествия

В районе Новой Земли обнаружили немецкую мину времен войны

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" при выполнении плановых океанографических работ обнаружила на дне немецкую донную мину ТМС. Это случилось в районе губы Белушья, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Взрывоопасный предмет находится в пределах ранее установленного запретного района. Он не представляет угрозы судоходству. Уже есть предположение, что опасная находка была поставлена 3 сентября 1944 года с немецкой подводной лодки U-956.

Напомним, гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" с членами комплексной экспедиции выполняет океанографические исследования в районе архипелага Новая Земля. Члены экспедиции уже подтвердили координаты ранее обнаруженных большого охотника "БО-224", подводной лодки Д-3 "Красногвардеец", немецких субмарин U-307 и U-387.

Что касается обнаруженной мины, то сейчас решается вопрос о детальном ее изучении и уничтожении. Как добавили в пресс-службе Северного флота, мины ТМС устанавливали из торпедных аппаратов подводных лодок на глубину до 35 метров. Вес боевого заряда - 900 килограммов.

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