Какую экономию дадут "семейные" авиабилеты

Авиакомпании начали продажи льготных билетов для семейных поездок. Сэкономить можно более половины обычной стоимости межрегионального перелета, сообщают корреспонденты "РГ". Они проверили, по каким маршрутам идут продажи и есть ли билеты.

Воспользоваться специальным тарифом семьи могут в том случае, если приобретут авиабилеты с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Росавиация заключает соглашения с авиакомпаниями, прошедшими отбор на получение субсидий, пояснили "РГ" в ведомстве. Продавать билеты перевозчики должны по ценам не выше установленных постановлением правительства.

Отбор прошли семь авиакомпаний. Больше всего льготных авиабилетов будет продавать S7 Airlines. Перевозчику субсидируют 32 маршрута. Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет продавать льготные билеты по 11 маршрутам. Также по несколько субсидируемых маршрутов у авиакомпаний Nordwind, "Азимут", "Аэрофлот", Red Wings и Smartavia.

Продажи уже открыли Smartavia, Red Wings и S7. На этой неделе также начнут продавать льготные авиабилеты "Уральские авиалинии", сообщили в компании. Другие перевозчики еще не объявили о старте продаж.

Больше всего можно сэкономить на билетах по дальневосточным маршрутам. Так, семья из четырех человек (мама, папа и двое детей младше 18 лет) могут улететь из Благовещенска в Новосибирск за 28 тысяч рублей вместо 70 тысяч. Перелет из Южно-Сахалинска во Владивосток обойдется в 5,2 тысячи вместо 35 тысяч рублей. "У нас двое детей, запланировали отдохнуть в Приморье в сентябре, - рассказывает жительница Южно-Сахалинска Наталья Скрипкина. - Семейный тариф как нельзя кстати, огромная экономия семейного бюджета". Билеты доступны на сайте, в офисах авиакомпании S7. Ажиотажа пока нет.

Улететь из Благовещенска в Новосибирск по спецтарифу семья может за 28 тысяч вместо 70 тысяч рублей

При этом оказались очень востребованы билеты из Калининграда. Так, корреспонденту "РГ" улететь по льготному билету с ребенком в конце лета из Калининграда в Екатеринбург не удалось. На август, сообщили в калининградском офисе S7, билетов по спецтарифам уже нет. В сентябре два билета туда-обратно на взрослого и ребенка стоят по спецтарифу всего 3,5 тысячи рублей, не считая сборов. Высокий спрос на билеты уже по итогам первых суток "РГ" подтвердили в авиакомпании. "Данный продукт крайне востребован у семей с детьми", - сказал представитель S7.

Востребованы также "семейные" авиабилеты от авиакомпании Red Wings по маршрутам Екатеринбург - Казань и Екатеринбург - Нижний Новгород. Волжские города от Урала недалеко, но беспересадочные перелеты в туристические центры популярны у семей с детьми. Правда, экономия меньше, чем на других маршрутах. Перелет в столицу Татарстана и обратно с ребенком до 12 лет в сентябре обойдется в 15,8 тысячи рублей. Это примерно на 1,5 тысячи дешевле перелета без льгот, но на тарифе без багажа. Перелет Екатеринбург - Нижний Новгород с ребенком в обе стороны стоит 14,7 тысячи рублей по льготному тарифу. Как подчеркивают в авиакомпании, кровное родство с ребенком, который участвует в авиапутешествии, доказывать при покупке билетов не надо. Даже если в группу входит племянник или ребенок хорошего знакомого, семейный тариф все равно сработает.

Из Екатеринбурга по семейному тарифу можно будет слетать в семь российских городов. Если за обычный билет экономкласса, например, до Владивостока пассажиру необходимо выложить в одну сторону в среднем 15-20 тысяч рублей, то по семейному тарифу стоимость снизится как минимум на треть: 10 тысяч за взрослый билет и 7,5 тысячи рублей для ребенка до 12 лет. "Как только пассажир укажет, что приобретаются билеты для взрослого и ребенка, автоматически настраивается семейный тариф и указывается льготная стоимость", - пояснила "РГ" представитель "Уральских авиалиний". Билеты у перевозчика по спецтарифу из Екатеринбурга в Иркутск будут стоить 7,5 тысячи рублей, из Новосибирска в Калининград - 9 тысяч рублей, из Омска в Калининград - 8 тысяч рублей.

Перелет из Мурманска в Воронеж по "семейному" тарифу стоит 12,5 тысячи рублей, почти на пять тысяч дешевле, чем по тарифу "Эконом базовый".

Пассажиры ждут билетов и по рейсам компании Nordwind из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Самару. Во время отбора авиакомпания объявила тариф за перевозку одного человека в одном направлении всего в один рубль, сообщала газета "Известия". Поступят ли в продажу такие билеты в авиакомпании, пока выяснить не удалось. Впрочем, рассчитывать на билеты по одному рублю все же не стоит. Как пояснили в Росавиации, авиакомпания действительно указала такой тариф. Но при расчете стоимости воздушных перевозок пассажиров к тарифу добавятся таксы и сборы.