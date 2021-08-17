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17.08.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

На Кубани после ливней подтопило почти 700 домов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Анапском, Славянском и Темрюкском районе продолжается ликвидация последствий подтопления. В настоящее время в 11 населенных пунктах четырех муниципальных образований остаются подтопленными 679 частных домов, 1449 придомовых территорий и четыре подвальных помещения многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Кроме того, в Анапе без энергоснабжения остаются около 14,4 тысячи человек, планируемое время восстановления - к утру 18 августа.

Как уточнили в пресс-службе администрации Анапы, на затопленных трансформаторных подстанциях энергетики вторые сутки откачивают воду.

"По данным Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края, после проливных дождей вышли из строя более 140 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении. - Подтопление территорий и промокшее оборудование препятствуют оперативному устранению повреждений. На откачке воды, разрытиях и осушительных работах задействованы 18 бригад и 19 единиц спецтехники".

В Анапе, Темрюкском и Славянском районах развернуты 29 пунктов временного размещения, где находятся 914 человек, из них 273 ребенка.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1113 человек личного состава и 330 единиц техники. В Анапе и Темрюкском районе находятся оперативные группы, аэромобильная группировка, сводный отряд Главного управления и группировка ЮРПСО.

Тем временем

По информации экстренного ведомства, за последние дни циклон оказал воздействие на 33 населенных пункта в шести муниципалитетах Краснодарского края. В результате было подтоплено 2177 домовладений, 3796 придомовых территорий, подвальные помещения в 27 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов и по два участка на краевой автотрассе А-290 "Новороссийск - Керчь" и муниципальных автодорог "Юровка-Темрюк" и "Сенной-Тамань", где движение полностью восстановлено. Всего от воды освобождено 1498 домов и 2347 придомовых территорий.

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