Ростовскую область атаковали мириады зеленых комаров-звонцов

Прибрежные районы Ростовской области атаковали мириады зеленых комаров-звонцов. Местные жители и отдыхающие делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

"Сидят толпой, как зеленые кузнечики, никогда таких не видела, интересно, а вдруг они малярийные?" - цитирует KP.Ru одну из туристок в Таганроге.

Как оказалось, насекомые хорошо известные науке под именем хирономиды - в просторечии комары-звонцы. Свое название они получили из-за характерного звука, возникающего потому, что этот вид машет крыльями со скоростью до 1000 взмахов в секунду.

Для человека эти комары безопасны, так как взрослые особи вообще не питаются - их ротовые органы недоразвиты. Продолжительность жизни насекомых составляет от двух до пяти дней.

Однако следует отметить, что в последние годы комары доставляют массу неудобств жителям ЮФО. В 2018 году в Таганроге "комариный апокалипсис" сняли на видео. По мнению кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника ЮНЦ РАН Натальи Булышевой, причиной массового лета комаров-звонцов стало заиливание Таганрогского залива и уменьшение численности рыб, которые питаются личинками хирономидов.