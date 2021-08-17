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17.08.2021 02:50
Рубрика: ПДД

В 17 регионах стали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 185 (8536)
Подразделения Госавтоинспекции стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений Правил дорожного движения в 17 регионах России. "На сегодняшний день в Республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения", - цитирует ТАСС ответ пресс-центра МВД России.
Беспилотники призваны в первую очередь дисциплинировать водителей на опасных участках дорог. Фото: Сергей Михеев Беспилотники призваны в первую очередь дисциплинировать водителей на опасных участках дорог. Фото: Сергей Михеев
Беспилотники призваны в первую очередь дисциплинировать водителей на опасных участках дорог. Фото: Сергей Михеев

Поясняется, что дроны запускают на тех участках дорог и автотрасс, где нет видеокамер. "На основе анализа аварийности формируется перечень аварийно опасных участков дорог с учетом отсутствия на них автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения", - рассказали в МВД.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Отмечается, что применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления выездов на полосу встречного движения и пересечения дорожной разметки. Кроме того, в ГИБДД не скрывают, что беспилотники должны помочь дисциплинировать водителей. Их использование, указали в МВД, нужно в качестве "превентивных мер воздействия на автолюбителей в целях психологического побуждения к соблюдению правил". Наконец, "небесные помощники" призваны информировать наряды ДПС о дорожной ситуации. В МВД пояснили, что там, где используются беспилотники, обязательно находится наряд ДПС, которому передаются данные о замеченных дронами нарушениях. После чего дорожные полицейские привлекают к ответственности нарушителя. "Оповещение участников дорожного движения о контроле участков дорог с помощью беспилотников осуществляется через СМИ", - пояснили в полицейском ведомстве.

Решение же об установке информационных щитов принимается собственниками и владельцами автодорог совместно с местными властями.

В качестве примера в МВД привели опыт применения беспилотников Госавтоинспекцией Краснодарского края. В 2020 году в этом регионе для профилактики ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, на потенциально опасных участках с обоих направлений движения были установлены информационные щиты "Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!" с изображением летательного аппарата. По итогам года на этих участках не было ни одного ДТП по причине выезда виновника аварии на встречку. А вот во время рейдов с использованием беспилотников сотрудники ДПС составили 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

Сейчас в МВД России также изучают возможность оснастить служебные машины ДПС светосигнальными балками с функциями фотовидеофиксации и видеонаблюдения. В полиции полагают, что "умные балки" с видеокамерами позволят в потоке машин выявлять правонарушителей и числящиеся в угоне автомобили.