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17.08.2021 22:41
Рубрика: Культура

В Астрахани выступят звезды мировой оперы

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Известнейшие музыканты из стран Европы и Азии соберутся на I Международном каспийском фестивале классической музыки OperaFirst, который с 9 по 11 сентября примет Астрахань. Выступления звезд оперы состоятся на открытом воздухе - на Соборной площади местного кремля.

Проведение OperaFirst в Астрахани инициировано правительством Астраханской области для укрепления статуса региона, как одного из центров российской культуры на Каспии. "Получив право на проведение этого фестиваля, мы имеем все шансы стать центром притяжения талантов и поклонников оперного искусства", - подчеркнула министр культуры и туризма области Ольга Прокофьева.

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Откроется фестиваль концертом "Каспий - Европа VIS-A-VIS", в ходе которого состоится премьера сочинений азербайджанского композитора Франгиз Ализаде в исполнении оркестра Астраханской государственной филармонии и выступлением французской певицы Элизабет Видаль. Масштабный проект - кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский" - готовится представить Астраханский театр оперы и балета. Всего в представлении будет задействовано 260 человек. А финальным аккордом фестиваля станет гала-концерт с участием обладательницы "Грэмми" Суми Чо из Южной Кореи, солиста Метрополитен-опера Сергея Лейферкуса и Элизабет Видаль. Аккомпанировать звездам будет Симфонический оркестр, в который вошли музыканты стран всех прикаспийских государств.

Добавим, что представление украсят проекционные декорации на стенах кремля в виде волн Каспийского моря. А в концовке фестиваля состоится показ мод дизайнеров прикаспийских стран.

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