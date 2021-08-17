В крымском селе после ливней появился провал диаметром 15 метров

Под Керчью в поселке Бондаренково образовался огромный 15-метровый провал, который вызвал беспокойство местных жителей. Люди начали публиковать фотографии, свидетельствующие о необычном природном явлении, в социальных сетях.

На место ЧП выехали представители местного сельского поселения, администрации Ленинского района и МЧС.

- Обрушение грунта произошло 14-15 августа во время сильных ливней, - рассказал "РГ" председатель Войковского сельского совета Ленинского района Игорь Крутьков. - Сначала воронка имела диаметр 10 метров, но сейчас она увеличилась до 15 и имеет глубину 12 метров. Приняли решение засыпать воронку после того, как ее обследуют специалисты.

Скорее всего, как уточнил Игорь Крутьков, образование провала связано с геологическими процессами в расположенных в районе села Бондаренково заброшенных булганакских каменоломнях. Добыча камня там производилась с XIX века до 1953 года. Всего было открыто 11 горных выработок, пять из которых имеют длину более 1000 метров. Сейчас подземные породы разрушаются, из-за чего регулярно происходят обвалы.

Как заверил глава поселения, сейчас воронка находится под охраной и обнесена сигнальной лентой.