Задержан организатор ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте

В Белгородской области при попытке пересечь государственную границу РФ правоохранители задержали идейного лидера и основного организатора ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Мужчину, который непосредственно контролировал ялтинскую ячейку, этапировали в Крым, где по решению суда заключили под стражу. Накануне правоохранители установили его местонахождение. Скрываясь от следствия, в марте этого года крымчанин покинул полуостров, после чего его объявили в федеральный розыск.

Вместе с ним фигурантами уголовного дела, возбужденного из-за развернутой в Ялте ячейки запрещенной религиозной организации, проходят еще четыре человека. Им вменяется организация деятельности экстремисткой организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статья 282.3 УК РФ). Еще один участник группы - в розыске. Также правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности ячейки.

По данным следствия, группа ялтинцев из числа "Свидетелей Иеговы" с июля 2017 по март 2021 года подпольно проводила пропагандистские собрания, распределяла деньги на нужды общины и поддержание деятельности экстремистского сообщества. Большинство участников группы ранее задержали и привлекли к уголовной ответственности.