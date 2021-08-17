Роспотребнадзор проверил воздух в поселке Рудный после выброса

Эксперты управления Роспотребнадзора по Свердловской области выезжали в поселок Рудный под Екатеринбургом, чтобы проверить качество воздуха после того, как поступила информация о выбросе химических веществ и неприятном запахе.

Пробы взяли в районе жилой застройки, протестировали на оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота и серную кислоту. "Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - рассказал сегодня специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова.

Напомним, накануне около девяти вечера поступила информация о запахе серы в районе промзоны и садовых домиков. На место выехали сотрудники инженерно-химической лаборатории МЧС. Как сообщил по итогам проверки специалист ведомства Дмитрий Бекетов, пробы воздуха - в порядке, жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

Ситуацию в населенном пункте, который входит в состав Чкаловского района Екатеринбурга, продолжают мониторить.

Между тем в Екатеринбурге и окрестностях с утра установился почти полный штиль, наблюдается смог и опять чувствуется запах гари. В течения дня, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до 25-30 градусов. Обещают южный ветер с переходом на северо-западный скоростью до 3-8 метров в секунду (при грозе - порывы до 15-ти).