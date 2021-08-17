Росавиация выдала более 200 допусков на регулярные полеты в Египет

Как следует из документа допуски получили Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, "Северного ветра", "Ямала". В основном речь идет о рейсах из российских регионов на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпании iFly, Red Wings, Azur air также получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

Регулярные рейсы на курорты Египта возобновились 9 августа 2021 года. Пока рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик Egypt Air. Первый рейс египетского перевозчика стартовал в 05.00 из московского аэропорта Домодедово. В этот же день самолет авиакомпании "Россия" приземлился в понедельник в аэропорту города Шарм-эш-Шейх. Судно прибыло в аэропорт в 15:08 по местному времени (16:08 мск).