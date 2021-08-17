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17.08.2021 16:48
Рубрика: Власть

Слуцкий: Позиция европарламентариев по Афганистану не выдерживает критики

Текст: Дмитрий Гончарук

Предотвратить новый кризис в Центральной Азии после событий в Афганистане поможет только совместная работа России и Запада, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ранее во вторник главы комитетов Европарламента по международным делам и развитию выступили с заявлением о необходимости новой стратегии ЕС по Афганистану. В нем говорится, что это необходимо, так как Россия и Китай пытаются "заполнить политический вакуум" в Афганистане. В связи с этим ЕС намерен призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в регионе.

"Позиция, которая, мягко говоря, не выдерживает критики. В ситуации, когда напряженность в регионе резко возросла (причем не без участия сил коллективного Запада), в Европарламенте продолжают с маниакальной одержимостью искать во всем гипотетическую угрозу со стороны России. Господа евродепутаты, откройте глаза! Вакуум в Афганистане стремительно заполняет группировка, с которой коалиция войск НАТО во главе с США якобы сражалась 20 лет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Российский законодатель обратил внимание на заявление Джо Байдена о том, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Америка продолжала попытки стабилизировать Афганистан, "тратя на это миллионы своих долларов". "Похоже, Вашингтон и Брюссель не успели договориться, в чем именно в этой ситуации надо обвинить Россию", - иронизирует Слуцкий.

Политик уверен, что Москва будет придерживаться всех своих обязательств в рамках СНГ и ОДКБ. "Но сегодня как никогда востребована совместная работа по недопущению нового регионального кризиса. Очень хочется надеяться, что до наших так называемых партнеров это тоже дойдет!" - заключил глава международного комитета Госдумы.

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