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Стало известно, как будут выглядеть Apple Watch 7

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2021,  
17:58
Фото: Алексей Петров/РГ Фото: Алексей Петров/РГ
Фото: Алексей Петров/РГ

В распоряжении инсайдеров появились качественные рендеры умных часов следующего поколения Apple Watch Series 7, созданные, как утверждается, на основе заводских чертежей.

Они будут иметь дизайн в стиле iPhone 12 - с четко обозначенными плоскими боковыми гранями. Многофункциональная боковая кнопка и колесико Digital Crown останутся на месте.

Экран же, судя по всему, может стать не закругленным по краям, а более плоским, отверстия для динамиков станут больше.

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Из других изменений - Apple Watch, возможно, смогут использоваться для открытия умных дверных замков и получат больше датчиков для отслеживания состояния здоровья. Заметные улучшения получат и новые iPhone 13, которые покажут в сентябре.

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