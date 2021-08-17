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17.08.2021 17:28
Рубрика: Экономика

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за запрещенный контент

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: Artur Widak/Getty Images Фото: Artur Widak/Getty Images
Фото: Artur Widak/Getty Images

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Lionel BONAVENTURE / AFP
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"Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей по одному протоколу и 1,5 млн рублей по второму аналогичному протоколу", - говорится в сообщении.

В конце июля мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал компанию Googlе LLC виновной по делу об административном правонарушении в области локализации персональных данных. Компании назначен административный штраф в размере 3 млн рублей. Это наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России стало первым для американской компании.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Компании Информационные технологии Google

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