Талибы объявили амнистию для чиновников

Движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, объявило общую амнистию для чиновников, работавших на правительство сбежавшего президента Ашрафа Гани, и призвало их вернуться на работу.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", сказано в заявлении, распространенном талибами, сообщает AFP.

Также они обратились к женщинам-врачам и студентам: "Женщины-врачи должны вернуться к своим медицинским услугам, а студенты должны вернуться в свои учебные заведения в рамках шариата".

Кроме того, новая власть в Афганистане заявила, что в штаб-квартире полиции Кабула активированы служебные номера, с сотрудниками можно связаться в случае возникновения каких-либо затруднений.

"Мы сделаем все возможное, чтобы услуги оставались активными как в гражданском, так и в военном секторах, чтобы народ мог быть спокоен", отмечают талибы.