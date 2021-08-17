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17.08.2021 10:03
Рубрика: Российский автопром

В Германии выпускают электрическую Lada Niva Legend с зарядом на 300 км

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/ladanivadoc Фото: www.vk.com/ladanivadoc
Фото: www.vk.com/ladanivadoc

Паблик Lada Niva Documentary рассказал о том, что компания Schmid GmbH в Германии выпускает электрифицированные внедорожники на базе Lada Niva Legend.

Фото: www.instagram.com/larguskarelia/
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Автомобиль называется Lada Niva Elantrie и оснащён электрической силовой установкой мощностью 88 л.с., основная часть которой смонтирована под капотом внедорожника. Полного заряда батареи, которая застрахована на весь эксплуатационный период, хватает примерно на 300 км.

В багажном отделении машины установлена бытовая розетка с переменным током, к которой можно подключать бытовые приборы и электроинструменты мощностью до 2кВт.

Главный козырь электрокара - экономия владения транспортным средством. Расчёт компании Schmid GmbH следующий: в год средний пробег владельца внедорожника составит примерно 14.6 тысячи километров. На это нужно 2190 литров бензина, который обойдётся в 3175 евро. Для "заправки" Lada Niva Elantrie уйдёт 1174 евро, то есть годовая экономия составляет около двух тысяч.

Цена Lada Niva Elantrie составляет 19 950 евро (примерно 1.72 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о начале продаж в Великобритании электрического УАЗ "Хантер", который стоит 40 тысяч евро.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
#Lada