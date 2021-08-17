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Рубрика: В мире

В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США

В МИД России назвали все происходящее сейчас в Афганистане закономерным финалом политики США и НАТО в регионе.

"Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания", - заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images
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По его словам, раньше в Европе много говорили о трансатлантическом единстве, что учитывается мнение каждого члена альянса: "вместе пришли - вместе уйдем". Сейчас же стало понятно, что как только американцы сказали "Довольно", остальные молча согласились. "Единство предстало во всей своей красе",- подчеркнул Грушко.

В российском министерстве также напомнили, что Москва предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай возникновения кризисных ситуаций, но какой-либо интерес со стороны альянса отсутствовал.

Напомним, в начале этого года президент США объявил об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск. После чего представители движения "Талибан" (запрещенная в России группировка) начали наступление на правительственные силы и 15 августа взяли под контроль всю территорию республики.

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