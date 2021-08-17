Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через платежные системы

Visa расследует введение российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе компании.

В материалах уточняется, что компания последовательно выступает против такой практики, поскольку подобные действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе.

Ранее стало известно, что маркетплейс снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Поскольку платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Так, например, при использовании платежной системы "Мир", системы быстрых платежей или SberPay комиссии не будет.

Напомним, что в июне группа мошенников вывела с популярной торговой площадки Wildberries 350 миллионов рублей. По предварительным данным, мошенники под видом продавцов выставляли несуществующие товары. Затем оплачивали их через ту же торговую площадку, но вводили ошибочные реквизиты. Деньги на счетах замораживались, а Wildberries в то же время переводил средства псевдопродавцам.