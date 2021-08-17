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17.08.2021 12:01
Рубрика: Легковые авто

Женщина въехала по рампе в грузовик доставки еды. На это была причина

Текст: Константин Руссов

На ресурсе Reddit опубликовали видео, в котором показано странное ДТП: в кузов припаркованного грузовика, припаркованного на обочине, въезжает седан. За рулём сидела женщина, которая объяснила, что произошло.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Грузовик US Foods припарковался на правой полосе дороги для разгрузки товара, для чего была установлена рампа. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, через несколько минут после этого в кадре появляется седан, который въезжает на рампу одним колесом и продолжает движение до встречи с бортом. На видео можно заметить, что "стопы" не загораются. Водитель не тормозил?

Пользователь Reddit, загрузивший видео, написал, что на место происшествия прибыли скорая помощь, две полицейские машины, пожарный расчёт, которые занялись возвращением автомобиля на землю. Только после того, как седан занял стабильное положение, женщине, управлявшей им, разрешили покинуть салон. Также автор поста сообщил, что ему показалось, что "водитель был под чем-то".

Женщина сообщила, что у её автомобиля отказали тормоза, и другого выбора остановить неисправную машину, кроме как въехать по рампе, она не придумала. Из-за низкой скорости серьёзных повреждений техники удалось избежать, люди также не пострадали.