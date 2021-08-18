"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" вернет стоимость билетов или перебронирует их пассажирам, которые не улетят в Бангкок из-за отмены рейсов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

Он отметил, что эта ситуация относится к вынужденной отмене рейса, а в этом случае действуют стандартные процедуры: возвращение стоимости либо перебронирование на будущие рейсы.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок после 24 августа предварительно до конца октября. На сайте авиакомпании последняя дата, на которую доступны рейсы в Бангкок, - 21 августа.

При этом власти Таиланда разрешили привитым вакциной "Спутник V" россиянам беспрепятственно въезжать на территорию королевства.