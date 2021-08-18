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18.08.2021 14:05
Рубрика: Легковые авто

BMW построила водородный X5. Не без помощи Toyota

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW привезёт на сентябрьский автосалон в Мюнхене прототип водородного кроссовера на базе X5 - iX5 Hydrogen. Это почти готовый к эксплуатации автомобиль, который можно будет даже протестировать в рамках выставки, а серийное производство модели может начаться уже в конце следующего года.

Фото: www.twitter.com/staticb1tch
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Поставкой топливных элементов для BMW iX5 Hydrogen занимается компания Toyota. Кроссовер оснащён двумя композитными баллонами, установленными продольно в тоннеле пола и поперечно под задним диваном. В них можно заправить шесть килограммов водорода под давлением 700 бар. Процесс получения электричества стандартный - реакция H2 и кислорода.

Тяговый электрический двигатель установлен на задней оси, его пиковая мощность составляет 374 л.с., но она непостоянная, а кратковременная, и зависит от заряда аккумулятора. Когда батарея разрядится, то мощность двигателя не превысит показателя электрохимического генератора - 170 л.с.

Внешность и салон BMW iX5 Hydrogen почти такие же, как у X5 с ДВС. Отличия в экстерьере заключаются в дизайне бамперов, "аэродинамических" дисках диаметром 22 дюйма с шинами с низким сопротивлением качению, голубом декоре. В салоне изменена только цветовая схема, а на торпедо и порогах появилась надпись "Hydrogen".

Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW