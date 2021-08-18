Громкий общественный резонанс вызвала публикация "РГ" об уголовном деле руководителя агропредприятия из мордовского райцентра Кадошкино Игоря Рогожина.

Рогожин: Сейчас у меня - и уборочная, и допросы. А еще охраняю вещественные доказательства. Фото: Николай Гагарин

Его преступление заключается в том, что по просьбе жителей трех окрестных сел он расчистил грунтовую дорогу в лесу. Теперь Рогожину грозит до 7 лет лишения свободы - за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере. Но сельчане горой встали на защиту "злоумышленника": люди готовы сами высадить новые деревья - лишь бы человек, бескорыстно оказавший им помощь, не пострадал.

Была грунтовка - стала просека

По словам местных старожилов, грунтовая дорога, напрямую соединявшая села Большая Поляна, Глушково и Паево с Кадошкином, пролегала здесь с незапамятных времен. Когда-то ее приводили в порядок колхозы, а с их развалом она стала приходить в негодность, зарастая самосевом. Идея восстановить самый короткий путь до райцентра была народной инициативой.

- По грунтовке из этих сел до Кадошкина шесть с половиной километров, а по главной дороге - 21. Да и "скорая" с пожарными при необходимости втрое быстрее доберутся, - рассказывает Игорь Рогожин. - А еще - если наши трактора и комбайны на поля здесь поедут, то не будем асфальт тяжелой техникой разбивать. Всем хорошо!

С такими просьбами к нему, как к главе районного подразделения крупного агрохолдинга, люди обращались не раз. А нынешней весной главы поселений направили Рогожину письменные ходатайства. Тот не смог отказать землякам.

- Когда работа по расчистке грунтовки уже близилась к концу, появились лесничий и полицейские. И сказали, что мы нарушили закон: оказывается, по бумагам это не дорога, а межквартальная просека, - вспоминает собеседник.

Поваленных бульдозером деревьев оказалось ровно 33: четыре с гаком кубометра древесины общей стоимостью 5300 рублей. Но при оценке ущерба эту цифру, согласно утвержденной таксе, умножили на 50 - и получилось 269 тысяч рублей. В итоге уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере". А это до семи лет лишения свободы...

По расчищенной грунтовке "скорая помощь" и пожарные доберутся до сельчан в три раза быстрее. Фото: Николай Гагарин

- Я в новостях сюжет смотрел: по этой же статье в Сибири судят "черных лесорубов", которые эшелонами продают таежный лес в Китай, зарабатывая миллионы, - говорит Рогожин. - Получается, для нашей Фемиды между мной и ими разницы нет - хотя я себе того леса и щепки не взял.

- Действия полиции абсолютно правомерны, - уточнила замначальника пресс-службы МВД по РМ Татьяна Вихляева. - Эти деревья нельзя было вырубать. Они состоят на учете в Ковылкинском лесничестве. Нашим сотрудникам был предоставлен соответствующий документ. Ущерб подсчитали на основании справки из республиканского минлесхоза. Перед тем как проводить работы, нужно было обратиться за разрешением вместе с главами сельских поселений.

Поначалу в райадминистрации ссылались на то, что в реестре автомобильных трасс эта дорога отсутствует. Правда, на архивной карте 80-х годов злополучная грунтовка обозначена. И на схеме территориального планирования, утвержденной советом депутатов Кадошкинского района от 25 ноября 2010 года, она тоже отмечена - как дорога, которая подлежит переводу в статус трасс с твердым покрытием. Более того - на это даже составлялась смета. Хотя денег в бюджете тогда так и не нашли...

"Саженцы посадим всем селом!"

- Как это "не было дороги"?! Моя бабушка еще во время войны по ней на быках фляги с молоком в колхозе возила, - негодует жительница села Большая Поляна Рива Ризакова.

Рядовое, казалось бы, дело вызвало неожиданно бурный отклик: люди в трех селах буквально восстали. Потому что сердцем чувствуют несправедливость.

- Власти сами не работают - и другим не дают! Если бы не Рогожин - до сих пор бы дорога зарастала, - шумят на стихийных сходах сельчане. - Два года назад у нас в поле пожар случился - так пожарные проехать туда не могли. А сейчас - пожалуйста! И вместо благодарности его за это под суд?!

- Теперь к нам "скорая" за 7-10 минут приезжает. Сейчас, во время пандемии, это особенно важно. Сами мы никогда бы эту работу не осилили - спасибо, человек помог, - подтверждает глава Большеполянской администрации Наиля Долотказина. - А по поводу деревьев мы уже решили - этой осенью всем селом соберемся и саженцы посадим. За три года вырастут - будут как прежние! Лишь бы его не трогали.

Скандал выплеснулся за пределы республики. По просьбе сельчан в район приехал врио главы Мордовии Артем Здунов: он заверил людей, что в ситуации тщательно разберутся.

Ряды чиновников дрогнули: сегодня былого единства в вопросе, считать ли лесную грунтовку дорогой или просекой, у властей и контрольных органов уже нет.

- Официальная или нет, но дорога там была, - соглашается начальник отдела государственного лесного надзора Минлесхоза РМ Николай Васин. - И в состав лесных угодий она не входила. А значит, разрешения минлесхоза на ее расчистку не требовалось. Но при проведении работ исполнители вышли за пределы дороги на земли лесного фонда.

- На вырубку леса - да, действительно требуется разрешительный ордер, - подтвердил и.о. прокурора Кадошкинского района Ярослав Руссков. - Если дорога пролегала по территории лесничества, то за согласием на ее расчистку тоже следовало обратиться туда.

- Мы как раз сейчас разбираемся, чья это дорога, на чьем балансе она находится, - пояснил глава Кадошкинского района Андрей Чаткин, заверив, что других претензий к Рогожину нет.

Что же получается: "законной" возможности расчистить дорогу у Рогожина просто не было, поскольку грунтовка являлась "ничейной"?..

Следствие продолжается

После резонанса уголовное дело взяла на контроль прокуратура республики. Но юристы говорят, что закрыть дело уже вряд ли удастся.

- Следствие продолжается, - констатировали в МВД Мордовии.

Сейчас у главного подозреваемого горячая пора - и уборочная, и допросы. А еще охраняет вещественные доказательства - небольшую кучу древесных стволов, сваленных у обочины. В основном молодая поросль.

- Мужикам строго-настрого наказал, чтобы не трогали, пока суд да дело - а то придется отвечать еще за уничтожение улик, - говорит Игорь Александрович. - Мне следователь сказал: "Вам повезло, что еще не приехали из Росприроднадзора. Могли бы привлечь и за незаконное перемещение грунта - поскольку в ходе расчистки был нарушен естественный ландшафт".

Когда он в очередной раз едет проверять принятые на ответственное хранение "улики" на место своего "преступления", водители проезжающих мимо по грунтовке машин тормозят, чтобы пожать ему руку в знак поддержки.

- Даже когда уже завели на меня уголовное дело, мы работу не прекращали, - признается Рогожин. - Потому что вся эта история с судом и следствием когда-нибудь закончится. А дорога людям нужна.