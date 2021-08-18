Депутат оценил возможную замену паспортов смарт-картами

Смарт-карты в качестве удостоверения личности будут гораздо удобнее бумажных паспортов за счет компактности и большей защиты, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев ранее сообщил, что его ведомство примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца этого года. Предполагается, что замена бумажных паспортов на электронные произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно.

"В целом такое решение можно поддержать, это действительно удобно. Мы видим, как бумажные паспорта приходят в негодность от постоянного использования. Всегда, когда человек проверяет его и сравнивает фотографию в документе непосредственно с владельцем, это осуществляется руками, в основном грязными, отчего появляются пятна. Очень часто эти пятна - прямо на подписи или еще на каких-то важных данных, все эти страницы просто приходят в негодность", - сказал Свинцов RT.

Депутат обратил внимание и на то, что за счет специального чипа с информацией будет обеспечена дополнительная защита. "То есть это вполне уместно, и я буду одним из первых, кто заменит бумажный паспорт на аналог с применением цифровых технологий", - пообещал он.