В Минцифры оценили перспективы замены бумажного паспорта смарт-картой

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, необходимость замены старого документа на более современный формат существует. Кроме того, смарт-карта является "более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных", отметил он.

"У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне", - добавил Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Проект об электронных паспортах в России Минцифры опубликовало еще в марте. Согласно документу, жители Москвы смогут получить его с 1 декабря 2021 года, а по всей России такая возможность появится не позже 1 июля 2023 года. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту (формата банковской карты) с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом.

Паспорт с чипом будет применяться на территории РФ наравне с традиционным бумажным. Документ будет содержать биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и папиллярных узоров двух пальцев рук.