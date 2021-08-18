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18.08.2021 19:26
Рубрика: Страхование

Минюст зарегистрировал изменения в правила ОСАГО

Текст: Анастасия Алексеевских
Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России, сообщила пресс-служба ЦБ.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
От штрафа до регресса: что будет, если водитель не вписан в ОСАГО

"Это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО, - указали официальные представители Банка России. - Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения".

Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа, уточнил регулятор.