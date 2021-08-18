Минюст зарегистрировал изменения в правила ОСАГО

"Это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО, - указали официальные представители Банка России. - Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения".

Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа, уточнил регулятор.