Генпрокуратура выявила грубые нарушения при перевозке детей

Неисправные школьные автобусы, отсутствие пешеходных переходов перед школами и другие опасности на дорогах - все это, к сожалению, могло ждать детей во многих регионах России 1 сентября. Еще в начале лета Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов России перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий школ и других детских организаций.

Корреспонденту "РГ" удалось узнать подробности этой массовой проверки и реагирования прокуроров на все возможные опасности для детей. Так, после вмешательства прокуроров практически по всей стране были устранены нарушения в деятельности автокомпаний и предприятий, которые занимаются школьными перевозками.

По данным Генпрокуратуры, некоторые из них выпускали на линию автобусы для перевозки детей с дефектами при которых была запрещена эксплуатация. Например, прокуроры обнаружили автобусы с неисправным рулевым управлением, поврежденными тормозной системой и приводом аварийного выхода, неработающими замками дверей и другими опасными дефектами.

По данным Генпрокуратуры в Алтае, Карелии, Архангельской, Воронежской, Калужской, Тамбовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и ряде других регионов до сих пор не обеспечена безопасность детей при подвозе школьными автобусами к месту учебы и обратно. В первую очередь это касается школьников, которые живут в отдаленных селах и поселках.

Среди хороших новостей то, что теперь на всех школьных автобусах установлены тахографы, которые следят за скоростным режимом и временем, которое водитель проводит за рулем. Кроме того, налажены предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры шоферов и технический осмотр автобусов. Поможет ли все это в борьбе с нерадивыми перевозчиками - покажет уже начало учебного года. Как заявили "РГ" в Генпрокуратуре, контроль и надзор прокуроров по этим вопросам будет постоянным.

Кроме школьных перевозок особое внимание прокуроры перед подготовкой к новому учебному году сосредоточили на вопросах безопасности школьников, в том числе по пути в школу и детские сады.

Так, в частности, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Брянской, Вологодской, Ивановской, Смоленской и других областях выявлены случаи, когда собственники автомобильных дорог не принимали меры к нормальному освещению улиц возле школ.

Кроме того, по данным прокуратуры, автодорожники несвоевременно либо некачественно ремонтировали перед образовательными учреждениями дороги, не обустраивали пешеходные переходы светофорами, "лежачими полицейскими" и дорожными знаками "Дети". Что касается других вопросов безопасности движения, то прокурорами выявлялись факты картельного сговора при создании систем фотовидеофиксации нарушений. А также их неэффективной или некорректной работы, из-за чего водителей необоснованно привлекали к административной ответственности, а также освобождения от нее. Кроме того, по данным прокуратуры, зачастую не принимались меры по содержанию камер в исправном состоянии, что в свою очередь приводило к существенным превышениям допустимой погрешности измерений скорости.

Всего за 6 месяцев прокуроры выявили около 126 тысяч нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения, для устранения которых внесено 23,8 тысячи представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 тысяч чиновников и юрлиц, еще 2,6 тысячи - к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено 223 уголовных дела.