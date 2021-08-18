Испытания Ил-112В планируют продолжить после выяснения причин катастрофы

Несмотря на крушение первого образца Ил-112В, работы по созданию в России нового легкого военно-транспортного самолета продолжатся. К летным испытаниям будут привлечены другие машины, которые находятся в процессе доводки на Воронежском авиационном заводе.

"После установления причин катастрофы Ил-112В в Подмосковье летные испытания планируется продолжить. Предполагается подключение в 2022 году двух бортов - №103 и №104", - сообщает ТАСС.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 17 августа в полутора километрах от аэродрома Кубинка. Новейший военно-транспортный самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. Все они погибли, но не допустили падения горящей машины на жилые объекты.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Необходимо также отметить, что Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанный в России в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года, а впервые в воздух машина поднялась 30 марта 2019 года.

Самолет Ил-112В призван заменить морально и технически устаревшие Ан-26. Ключевым преимуществом самолета должна стать возможность автономной эксплуатации с необорудованных аэродромов и грунтовых полос.

Длина нового транспортника составляет 24,15 метров, высота - 8,89 метров, размах крыла - 27,15 метров. Максимальная взлетная масса - 21 тысяча килограмм, максимальная полезная нагрузка - пять тонн. Крейсерская скорость - до 500 километров в час. Максимальная высота полета - 7,6 тысяч метров. Экипаж - два человека.