Кабмин усовершенствует законы для предотвращения разливов нефти в море

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минтрансу, Росприроднадзору, Ространснадзору и Ростехнадзору проанализировать законодательство в сфере безопасности при перевалке опасных грузов и загрязняющих веществ в море. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего поручения.

При необходимости ведомства должны будут предоставить свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области.

Напомним, нефть вылилась в Черное море при залповом выбросе при погрузке греческого танкера Minerva Symphony еще 7 августа. ЧП произошло в шести километрах от берега. Сначала речь шла о том, что на поверхности образовалось нефтяное пятно площадью около 200 квадратных метров, и что оно было локализовано. Но ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что нефть на самом деле распространилась на 80 квадратных километров Черного моря.