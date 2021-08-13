Названа предварительная причина разлива нефти в Новороссийске

Причиной разлива нефти в морпорту Новороссийска мог стать заводской брак оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Каспийского трубопроводного консорциума Николая Горбаня.

По его словам, они отрабатывают разные версии, но основная версия - это скрытый заводской брак. Разрушенный гидрокоменсатор не подлежит ремонту и будет заменен.

Как выяснилось, предприятие уже готовит претензионные документы, и уже вызван эксперт от производителя.

Также Горбань объяснил, почему на снимках из космоса нефтяное пятно оказалось больше площади выхода нефти.

- Пятном являлась, скорее всего, взвесь, оказавшаяся в воде после ливневых дождей, прошедших накануне в ущелье, - отметил он.

Как ранее сообщала "РГ", накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с Николаем Горбанем осмотрели место разлива нефти, облетев на вертолете акваторию Черного моря.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК переквалифицировало статью уголовного дела о разливе нефти в акватории Черного моря на более тяжкий состав. Вместо части 1 статьи 252 УК РФ теперь дело расследуется по части 2 той же статьи - загрязнение морской среды.

Напомним, 7 августа при заправке танкера Minerva Symphony в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти.