Глава Кубани: Угрозы Черноморскому побережью из-за разлива нефти нет

В четверг губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с гендиректором Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николаем Горбанем осмотрели место разлива нефти вблизи Новороссийска, облетев на вертолете акваторию Черного моря, а также пообщались с отдыхающими на одном из пляжей в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- В Краснодарском крае продолжается курортный сезон, - сказал глава региона. - Несколько дней поступает противоречивая информация о ситуации с разливом нефти и масштабах происшествия. Мне было важно самому оценить ситуацию. В результате облета мы увидели, что в настоящий момент море чистое. Поводов для паники, угрозы туристам и Черноморскому побережью не существует. Для нас сегодня самое главное, что все оперативно устранили.

Николай Горбань отметил, что в момент происшествия все аварийные службы сработали оперативно, локализовали и ликвидировали последствия разлива нефти в течение суток.

- В пробах морской воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации, - объяснил он. - Мы продолжаем вести мониторинг акватории. Для контроля состояния воды и воздуха привлекаем независимые лаборатории.

Вениамин Кондратьев (справа): Поводов для паники, угрозы туристам и Черноморскому побережью не существует. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как писала "РГ", Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР переквалифицировало статью уголовного дела о разливе нефти в акватории Черного моря на более тяжкий состав. Вместо части 1 статьи 252 УК РФ теперь дело расследуется по части 2 той же статьи - загрязнение морской среды.

Ранее глава КТК заявил, что пятно в акватории Черного моря не нефтяное.

Напомним, 7 августа при заправке танкера Minerva Symphony в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти.