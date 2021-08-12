Глава КТК заявил, что пятно в акватории Черного моря не нефтяное

В Каспийском трубопроводном консорциуме, на терминале которого под Новороссийском 7 августа произошел разлив нефти, сообщили, что огромное пятно на растиражированном в СМИ фото из акватории Черного моря не нефтяное. Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора КТК Николая Горбаня, площадь разлива нефти была верна на первом спутниковом снимке и составляет около 200 квадратных метров.

- Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", - сказал Горбань.

В течение дня специалисты планируют получить новые снимки, чтобы подтвердить площадь разлива. Также Николай Горбань отметил, что причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора.

Как ранее сообщала "РГ", при заправке танкера Minerva Symphony нефтью в порту Новороссийска произошел выброс. По факту загрязнения акватории Черного моря СК завел уголовное дело. 11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что площадь разлива составляет 80 квадратных километров, приведя в подтверждение фото со спутника.