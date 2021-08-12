СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР переквалифицировало статью уголовного дела о разливе нефти в акватории Черноморского моря на более тяжкий состав. Вместо части 1 статьи 252 УК РФ теперь дело расследуется по части 2 той же статьи - загрязнение морской среды. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас идут обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума, на терминале которого произошел разлив нефтепродуктов.

- В настоящее время опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства, - сообщили в пресс-службе СЗСУТ СКР.

В ближайшее время будут проведены экологическая и техническая экспертизы, а также другие исследования, необходимые для оценки ущерба. Кроме того, следственные органы устанавливают всех причастных к инциденту.

Как сообщалось ранее, разлив нефти в порту Новороссийска произошел 7 августа во время заправки танкера. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Институте космических исследований РАН уточнили, что площадь разлива составляет около 80 квадратных километров.