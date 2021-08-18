Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ

Министерство иностранных дел Объединенных арабских эмиратов подтвердило, что бежавший из Афганистана экс-президент Ашраф Гани и члены его семьи находятся на территории страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что Объединенные арабские эмираты приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране, исходя из гуманитарных соображений", - говорится в сообщении.

Напомним, что на фоне стремительного захвата территорий Афганистана движением "Талибан", Ашраф Гани 15 августа подал в отставку и бежал из страны. Ранее ряд СМИ сообщили, что посольство Афганистана в Таджикистане обратилось в Интерпол с официальным запросом на розыск и задержание экс-президента и его двух советников - экс-советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и экс-главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли.