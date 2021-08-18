Названы точные даты проведения Всероссийской переписи населения

В нем отмечается, что россияне сами могут заполнить переписные листы на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Предварительные итоги будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Ранее стало известно, что даты Всероссийской переписи населения могут быть перенесены на две недели с 1 октября на 15 октября. Как уточняли в Росстате, это связано с прогнозами по улучшении ситуации с коронавирусом в регионах.

Руководитель Росстата Павел Смелов напомнил, что предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также начинались в октябре. Это важно, потому что сохраняется периодичность, которая обеспечит сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.