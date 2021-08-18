Обманутые дольщики попали на повторный прием к Александру Бастрыкину

Впервые на личном приеме Александр Бастрыкин повторно выслушал обманутых дольщиков из Московской области. Кроме них к главе СК пришли потерпевшие по уголовному делу о стрельбе в Казанской гимназии.

Повторно обратившиеся к Бастрыкину дольщики - участники долевого строительства ЖК "Пушкарь" из Подмосковья. Их, дома до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя планировалось это сделать еще в 2018 году. Они уже были на приеме у главы СК 11 августа и тогда Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и даже назначил служебную проверку в отношении руководителя следственного отдела по городу Пушкино Сергея Пятова.

На этот раз председатель СК выслушал доклад подчиненных о проведенной следователями за это время работе.

"Подчиненные доложили о реализуемых механизмах защиты прав пострадавших граждан и организации в установленном порядке финансирования объектов незавершенного строительства на территории Московской области. Он также обратился к самим потерпевшим, поинтересовался темпами продвижения решения их жилищного вопроса", - объяснили в ведомстве.

Глава СК вновь остался недоволен работой подчиненных в Московской области и потребовал от них в кратчайшие сроки предоставить подробный план работы по разрешению ситуации.

Уточним, как правило, расследованием уголовных дел о мошенничестве с деньгами дольщиков занимается полиция. Когда эти дела тянутся годами без надежды на новоселье, СК просит прокуратуру инициировать передачу таких дел в ведомство Александра Бастрыкина. На вопрос редакции РГ , почему это пока не произошло с ЖК "Пушкарем", в ведомстве пока не ответили.

Следующими на приеме были жители Казани. В разговоре с родственниками погибших и пострадавших в результате нападения 11 мая на казанскую гимназию руководитель следственной группы рассказал о последних результатах расследования. По итогам доклада глава СК России дал ряд конкретных поручений. Большой пласт вопросов касался социальной поддержки семей погибших и пострадавших. Так, на сегодняшний день в Москве двое детей находятся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, с которым у СК заключено соглашение о взаимодействии в вопросах оказания помощи детям, пострадавшим от преступных деяний.

Родители поблагодарили главу ведомства за содействие в организации лечения их пострадавших детей в НИИ Рошаля, а врачей медучреждения - за квалифицированную помощь.

Также Александр Бастрыкин выслушал вопросы граждан о социальных выплатах, помощи в улучшении жилищных условий, дальнейшей реабилитации детей и других тем.

По итогам разговора с людьми глава ведомства поручил руководству СУ СК по Республике Татарстан повторно проработать механизм решения проблем присутствующих на приеме людей и оперативно предоставить конкретные предложения. Кроме того, он дал поручение руководителям профильных подразделений центрального аппарата СК, в том числе Информационному центру, оперативно наладить контакт с потерпевшими, чтобы их просьбы и обращения получали своевременную реакцию. Поручено подготовить обращения в профильные службы, в том числе в пенсионный фонд Республики Татарстан по озвученных потерпевшими вопросов.