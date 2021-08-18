Пенсионный фонд напомнил о новом механизме досрочного выхода на пенсию

"Главное условие, которое должно соблюдаться для реализации новой нормы, чтобы на время такого профессионального обучения или дополнительного профессионального образования работников за сотрудниками сохранялись рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", - подчеркивают эксперты.

Минтруд предложил изменить действующий порядок исчисления стажа для досрочной пенсии еще в феврале нынешнего года. Тогда "Российская газета" об этом подробно писала.

Нововведение особенно актуально для учителей, врачей, работников общественного транспорта. Например, врачам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно постоянно повышать свою квалификацию. Но до недавнего времени в стаж шли только периоды, когда человек находился на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. А вот периоды нахождения на различных курсах в стаж не засчитывались. А это очень существенный период времени.