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18.08.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд напомнил о новом механизме досрочного выхода на пенсию

Текст: Ольга Игнатова
Периоды переобучения и повышения квалификации теперь входят в общий стаж, дающий ряду работников право досрочного выхода на пенсию. Об этом напоминают специалисты отделения ПФР по Чеченской Республике.
Фото: iStock
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"Главное условие, которое должно соблюдаться для реализации новой нормы, чтобы на время такого профессионального обучения или дополнительного профессионального образования работников за сотрудниками сохранялись рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", - подчеркивают эксперты.

Минтруд предложил изменить действующий порядок исчисления стажа для досрочной пенсии еще в феврале нынешнего года. Тогда "Российская газета" об этом подробно писала.

Нововведение особенно актуально для учителей, врачей, работников общественного транспорта. Например, врачам, чтобы быть в курсе всех изменений в протоколах лечения, нужно постоянно повышать свою квалификацию. Но до недавнего времени в стаж шли только периоды, когда человек находился на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. А вот периоды нахождения на различных курсах в стаж не засчитывались. А это очень существенный период времени.

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