Посол РФ: Силовики, убегая из Кабула, брали с собой "самое дорогое" - пиво и деньги

Афганские силовики, поспешно покидавшие Кабул в минувшие выходные, пытались увезти с собой из страны "самое дорогое" - деньги и пиво. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Он сообщил, что по мере приближения "Талибана" (запрещено в РФ) к Кабулу все чиновники разбежались, представители спецслужб и других органов власти сбежали. "Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 (августа - прим. "РГ") утром ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было - пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все влезли", - рассказал посол. Ранее СМИ сообщали, что часть имущества Гани, включая те самые машины, так и остались стоять набитые деньгами в аэропорту Кабула.

Сегодня в эксклюзивном интервью для "РГ" Дмитрий Жирнов заявил, что с 16 августа ситуация в столице Афганистана стабилизировалась. Он отметил, что российское посольство продолжает работать в обычном режиме, а обстановка в Кабуле постепенно нормализуется. Кроме того, глава дипмиссии рассказал об итогах его встречи с представителями движения "Талибан". "На все без исключения поставленные нами вопросы об обеспечении безопасности посольства был получен положительный ответ. Отношение к России позитивное", - рассказал Жирнов корреспонденту "РГ".