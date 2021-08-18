Построение на Украине демократического государства признали бессмысленным

Последние события в Афганистане доказали, что дальнейшее строительство демократии на Украине по либерально-демократическим лекалам западных стран бессмысленно. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

По его словам, случившееся в Афганистане в последние дни - это крах доктрины "…либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 году. "Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию", - написал он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что современные США со всей своей армией специалистов продемонстрировали всему миру ошибочное представление о действительности. Это, отмечает Арестович, лишний раз доказало, что идеалы стоят выше интеллекта и "способны застить глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям".

На протяжении десятилетий, продолжает советник офиса президента Украины, сотни экспертов утверждали, что в Афганистане и других точках планеты возможно построение свободных и демократических обществ. "Под эти сказки тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы...", - написал Арестович.

"В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине "…нового, демократического государства" смысла не имеет", - подчеркнул Арестович, отметив, что если и есть смысл за что-то бороться, то это должно быть "построение новой цивилизации".