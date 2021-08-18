Премьер Беларуси подвел итоги первого полугодия

На качественный рост национальной экономики обратил внимание премьер Беларуси, подводя итоги социально-экономического развития страны в первом полугодии. Выступая в среду, 18 августа, на заседании Совета Министров, Роман Головченко, в частности, обратил внимание, что "темп роста ВВП составил 103,3 процента", а некоторое замедление в промышленности, по его оценке, было компенсировано "за счет восстановления сектора платных услуг".

Правда, премьер признал, что из шести основных показателей работы правительства и Национального банка в первом полугодии выполнены четыре. "Результирующий показатель работы всей экономики - реальные располагаемые доходы населения - за январь - май увеличился на 3,5 процента, что выше прогноза", - подчеркнул оратор. Кроме того, по данным статистики, в течение полугодия устойчиво росла в стране и заработная плата: в июне удалось выйти на уровень более 1400 белорусских рублей.

Поступательно решается, по мнению главы кабинета министров, и задача повышения доходов в бюджетной сфере, в первую очередь это касается сферы образования и представителей здравоохранения. Выполнен, отметил он, и целевой ориентир, уточнив, что соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило более 81 процента.

С первого августа, сообщил премьер, в соответствии с решением правительства на полтора процента увеличена базовая ставка оплаты труда бюджетников. Практически полностью решена задача по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 белорусских рублей. За истекший период их число снизилось более чем в пятнадцать раз. И, кроме того, "благодаря созданию условий для обеспечения устойчивой работы реального сектора экономики не допущено роста безработицы", - констатировал Головченко.

Он обратил также внимание и на тот факт, что во внешней торговле сохраняется как сбалансированность, так и высокие темпы роста экспорта. "Внешнеторговое сальдо за шесть месяцев в плюсе - 1,73 млрд долларов. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним обязательствам, в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы", - резюмировал премьер-министр Беларуси.