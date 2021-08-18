Программисты в среднем получают в 2,33 раза больше других в стране

Зарплата программиста в 2020 г. оказалась в 2,33 раза выше средней зарплаты по стране. Об этом говорится в исследовании ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

Аналитики отмечают, что ежемесячная зарплата профильных технических сотрудников в софтверных компаниях России возросла по итогам 2020 года в среднем на 11,1%, достигнув 119 тысяч рублей.

Согласно информации Росстата, средняя номинальная зарплата в России по всем отраслям по итогам прошлого года увеличилась на 6% до ₽51,1 тыс. В результате, разница в доходах между специалистом по разработке ПО и средним наемным работником в России составла133%.

Если рассматривать семь последних лет, то средняя зарплата программиста российских софтверных компаний в рублях выросла на 88%.

"Поскольку проблема дефицита кадров в России стала ощущаться еще острее, то можно предположить, что темпы роста средней зарплаты в софтверной отрасли по итогам 2021 года в рублях будут не ниже, чем в прошлом году", - пояснили аналитики.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что около 86% россиян получают всю зарплату официально. Согласно данным, эта цифра выросла на 15 п.п. за 15 лет: в 2006 году о том, что они получают "белую" зарплату заявлял 71% опрошенных.