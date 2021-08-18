Радзиховский: "Акаевская страница" истории Киргизии - перевернута и закрыта

Переезжаем в Центральную и Среднюю Азию.

Первая остановка - Киргизия (Кыргызстан), благо есть информповод. В начале августа экс-президент этой страны А. Акаев на несколько дней, и как подчеркивалось - добровольно, приехал в Бишкек давать показания как свидетель по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор (сейчас соглашение о разработке аннулируется, что уже вызвало резкие протесты Канады). Пробыл он на родине с 2 по 8 августа, после чего вернулся в Москву (об этом визите Акаев подробно рассказал в интервью "РГ"). Какие и кем были даны "гарантии безопасности", неизвестно, но поступок - необычный.

Впрочем, Акаев вообще президент необычный - доктор физмат наук, причем получивший звание не "по должности" главы государства, а вполне честно - в 36 лет защитил диссертацию в уважаемом институте МИФИ, автор многих научных работ, изобретений. Зато его деятельность как президента в 1990-2005 гг. выглядела как раз вполне типично для Средней Азии - 4 раза переизбирался, продлевал полномочия на "всенародных референдумах", менял Конституцию, в Жогорку Кенеш (парламент страны) подтягивались его дети, в обществе непрерывно шли разговоры о коррупции, а ВВП страны, по оценкам экспертов, в 1990-2001 гг. упал аж в 10 раз... Так или иначе, все это завершилось "тюльпановой революцией" 2005 г. (тоже единственный случай в Ср. Азии, хотя, как известно, далеко не уникальный в СНГ). Да и нынешний краткий визит в Бишкек, когда как будто не было бурных демонстраций ни сторонников, ни противников экс-президента, ясно показывает, что "акаевская страница" истории Киргизии - перевернута и закрыта.

За 16 лет, прошедших "после Акаева", в Киргизии сменилось 5 президентов. Из них К. Бакиев свергнут в ходе революции и бежал в Беларусь, А. Атамбаев находится под следствием, Ш. Жеэнбеков ушел досрочно из-за народных выступлений, нынешний глава государства С. Жапаров 4 года провел в вынужденной эмиграции в Польше, по возвращении был арестован, а премьером и затем президентом стал сразу после освобождения из тюрьмы (кстати, именно он - один из главных противников концессии на разработку Кумтора).

Ясно, что те, кто вообще отрицает возможность для стран Ср. Азии демократии с регулярной сменой главы государства, качают головой: "Ну вот - сломался грифель авторитарной власти - и крошится дальше... Западная демократия - "интересное начинание, но не для нашего климата", как говорил герой повести Искандера".

С другой стороны, прогрессоры, энтузиасты демократии "исторически оптимистичны". "Все нормально - не в один день Политическая Система строится! Во Франции с падения монархии до окончательного установления республики прошло почти 80 лет, бОльшая часть XIX века... Ну сейчас XXI, все быстрее, Киргизия скоро придет к стабильному демократическому режиму".

За 16 лет, прошедших "после Акаева", в Киргизии сменилось 5 президентов

Теперь от спора "стакан наполовину пуст - нет, наполовину полон" попробуем перейти к содержанию стакана. Киргизия с населением 6,5 млн чел. (110-е место в мире) - предпоследняя в Ср. Азии, меньше число жителей только в Туркмении. По ВВП на душу населения (по ППС) Киргизия в 2020 г. (данные МВФ) занимала 141-е место в мире - 5000 долл. (для сравнения: в РФ - 28 000 долл., 48-е место). Беднее только Таджикистан (151-е место), а в Узбекистане и Туркмении ВВП на душу населения значительно выше (соответственно 121-е и 75-е место). В итоге по объему ВВП по ППС Киргизия на 134-м месте из 189 государств мира и на последнем месте в Ср. Азии, СНГ и среди всех бывших республик СССР.

Положение выглядит мрачно - но в социальных системах многое неоднозначно.

В Киргизии - молодое население, 46% моложе 24 лет, средний возраст - 28,5 лет (для сравнения: в РФ - 40,3 года). Моложе Киргизии в СНГ только Таджикистан. Высокий прирост населения: даже с учетом отрицательной миграции естественный прирост на 0,9% населения в год. Если молодежь нечем занять, велика безработица, то такая ситуация ведет только к вечной нестабильности, аккумулирует потенциальную энергию бунта, да еще ходящего по замкнутому кругу.

А вот "если бы" в страну пришли инвестиции, то молодые руки в сочетании с эффектом очень низкой базы - теоретически могли бы обеспечить взрывной рост, "киргизское чудо". Можно ли сейчас говорить о чем-то подобном? С одной стороны, в 2014-2020 гг. ВВП страны (по ППС) вырос в 1,7 раза (с 19,4 млрд до 32,8 млрд долл.), с другой - средняя зарплата в 2019-м составляла 235 долл. в месяц, а 29% доходов Киргизии - прямые денежные переводы от мигрантов. По данным киргизских официальных служб, около 800 000 граждан страны (25-30% трудоспособного населения) - гастарбайтеры, причем до 600 000 - в России. Что касается внешней политики, то, как известно, Киргизия - член ОДКБ и ЕАЭС, т.е. союзник России, американская авиабаза в Манасе закрыта в 2014-м, зато есть российские базы - в Канте и на Иссык-Куле. Вместе с тем Россия старается соблюдать равноудаленность в ситуациях конфликтов Киргизии и Таджикистана. Объем внешней торговли РФ с Киргизией в 2020-м - 1,7 млрд долл., из них 1,45 млрд - экспорт России, а 238 млн - импорт из Киргизии. Для РФ Киргизия - 52-й партнер (0,3% от общего оборота внешней торговли), для Киргизии РФ - партнер N 1 (30% оборота внешней торговли).

В Киргизии - молодое население, 46% моложе 24 лет, средний возраст - 28,5 лет (для сравнения: в РФ - 40,3 года)

Ну и последнее. По переписи 1989 г. в Киргизской ССР проживали 917 000 русских - 21% населения, в 2019-м - 349 000 русских, 5,3% населения. Кстати, в СПЧ и ГД РФ недавно много говорили о случаях нападений на русских (продавец в Бишкеке, мальчик в спортивном лагере), на что МИД Киргизии ответил, что не стоит обобщать отдельные досадные эпизоды.