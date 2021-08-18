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18.08.2021 18:26
Рубрика: Власть

Электронные паспорта помогут москвичам получить больше госуслуг дистанционно

Текст: Любовь Проценко

Минцифры России совместно с правительством Москвы и федеральными органами исполнительной власти, в том числе регуляторами в области защиты информации, занимаются детальным проектированием и разработкой программно-технических решений, необходимых для внедрения электронного паспорта, подтвердили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Что нужно знать о цифровых паспортах в России

Одновременно ведется проработка нормативно-правовой базы. Безусловно, важную роль во внедрении электронного паспорта в столице будет играть действующая IT-инфраструктура, которая ставит Москву в число наиболее развитых цифровых мегаполисов мира.

В пресс-службе отметили, что для правительства Москвы перевод государственных услуг и сервисов в электронную форму - одна из стратегических задач. "Более 380 городских услуг и сервисов можно получить удаленно, без посещения МФЦ или органа власти. Это экономит время горожан, избавляет их от личного посещения органов власти и сбора бумажных документов, - рассказали корреспонденту "РГ". - В то же время есть услуги, которые без предъявления документа, удостоверяющего личность, и рукописной подписи, оказать невозможно. Для их получения необходим личный визит. Электронный паспорт помимо удостоверения личности будет иметь возможность электронной подписи, что снимет эти ограничения и позволит перевести еще большее число важных для жителей услуг в дистанционную форму".

"РГ" уже сообщала, что москвичи первыми в стране смогут получить электронные паспорта взамен бумажных. И произойдет это уже достаточно скоро - после 1 декабря. Впрочем, выбор за самими горожанами, так как желающие имеют право остаться и с привычным бумажным паспортом. Но, скорее всего, новый формат паспорта у жителей столицы отторжения не вызовет. Ведь многие из них уже сейчас пользуются социальными картами москвича. Это такая же карточка, похожая на современные водительские права, которая является удостоверением личности - с фотографией владельца, вшитыми в нее федеральными и городскими льготами, которые он имеет, возможностью использовать ее как банковскую карту и целым рядом других сервисов. Но большая часть москвичей - одних пенсионеров свыше 4 миллионов - используют ее в основном как бесплатный проездной билет на метро и наземном городском транспорте, а ветераны труда и федеральные льготники - и на пригородных электричках. На самом деле обладателей социальных карт в столице еще больше - их имеют школьники, студенты и другие категории горожан.

В регионах Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Выдача российских паспортов

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